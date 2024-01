SERIE D LA CAVESE CROLLA IN CASA MA IL PRIMATO E’ BLINDATO PAREGGI PER PAGANESE ANGRI GELBISON E POLISPORTIVA SANTA MARIA VINCE LA NOCERINA PERDE IL SAN MARZANO

La Cavese crolla in casa, il Cassino vince 0-2 ma il primato è ben consolidato. Ottimo il pareggio della gelbison in quel di Casarano, impattano anche Angri, Paganese e Polisportiva Santa Maria, la Nocerina travolge il Gladiatore nel derby campno e il San marzano perde in casa. Tutti i risultati e le classifiche su www.calciogoal.it

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...