SERIE D, LA GELBISON CROLLA A GRAVINA GLI ANTICIPI DELLE SALERNITANE CAVESE CAMPIONE D’INVERNO

Tutte in campo le salernitane di serie d oggi negli anticipi, la Gelbison a fine primo tempo già perdeva 3-0 la gara è finita 3-1, crisi profonda si corre ai ripari, Pareggio a reti bianche nello stesso giorne nel derby di Castellabate tra la Polisportiva Santa Maria e la Paganese di Agovino. L’Angri perde in casa con il Gallipoli, 2-3, la Cavese vince e mantiene il passo è matematicamente campione d’inverno(foto), la Nocerina ne prende 3 in casa mentre il San Marzano ne fa tre in trasferta, tutt i risultati sul nostro sito di calcio www.calciogoal.it

