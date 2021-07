Peccato per il risultato finale di 2-0 per l’F.C Messina ma la stagione della Gelbison è da incornicare. L’Fc Messina porta a casa i playoff del Girone I di Serie D. La squadra peloritana vince 2-0 allo stadio ‘Franco Scoglio’ contro il Gelbison e ottiene un importate risultato in ottica Serie C. Decisiva le reti degli sperti Pablo Caballero, autore del gol al minuto 45 del primo tempo, e Francesco Lodi, che hw chiuso il match nella ripresa. Gara viziata dall’espulsione (doppio giallo) per i padroni di casa di Iasevoli.

La vittoria in finale playoff comunque non serve per ottenere la promozione diretta in Lega Pro, ma solo a tracciare una graduatoria di squadre da cui attingere per i ripescaggi nel caso in cui dovessero esserci delle mancate iscrizioni in Serie C. L’Fc Messina quindi, per tornare nel calcio dei professionisti, dovrà adesso sperare in alcune defezioni nella griglia di partenza della Serie C 2021/2022. Uno scenario sicuramente non certo, ma che tiene vive le speranze di vedere addirittura promosse due squadre messinesi. La Gelbison ha fatto un campionato entusiasmante, ricco di suggestivi ricordi. La triade Puglisi, Pascuccio, Ferazzoli ha fatto cose strepitose. la prossima stagione sta già per cominciare con qualche sostanzioso cambiamento fra l’altro già annunciato.