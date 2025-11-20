20 Novembre 2025

SERIE D LA NOCERINA VOLA AI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA

admin 20 Novembre 2025

La Nocerina prosegue il proprio cammino in Coppa Italia Serie D superando il CastrumFavara con un convincente 2-0 allo stadio “San Francesco”. Una gara intensa, combattuta e rimasta in equilibrio per oltre un’ora, decisa soltanto nella parte finale da due giocate di qualità che hanno indirizzato definitivamente il passaggio del turno.

La prima frazione ha offerto ritmi discreti ma poche emozioni reali. I rossoneri hanno provato a costruire trame offensive senza però trovare sbocchi concreti, mentre gli ospiti siciliani hanno atteso compatti, cercando di colpire in ripartenza. L’unico vero sussulto arriva intorno al 40’, quando Kosovan trova spazio al limite e prova a inserirsi centralmente: Wodzicki legge perfettamente la situazione e chiude con un intervento puntuale, sventando l’occasione più nitida del primo tempo.

Nella ripresa il copione cambia. La Nocerina rientra in campo con un atteggiamento più determinato, alzando il baricentro e aumentando la pressione sulla metà campo avversaria. Ne nasce una fase ricca di capovolgimenti di fronte, con entrambe le squadre pronte a sfruttare ogni errore. Al 16’ il CastrumFavara sfiora addirittura il vantaggio, silenziando per un attimo il San Francesco con un’azione veloce che chiama la difesa rossonera a un intervento risolutivo.

I molossi però reagiscono immediatamente e al 22’ trovano il gol che spezza l’equilibrio: Kernezo sfrutta un pallone recuperato in zona avanzata e finalizza con freddezza, firmando l’1-0 che accende lo stadio. Gli ospiti non si arrendono e due minuti più tardi provano a ristabilire la parità, ma la conclusione ravvicinata termina fuori. A metà ripresa arriva un’altra chance per i siciliani su calcio di punizione, che però sfila oltre la linea di fondo senza creare problemi.

La rete che chiude definitivamente i giochi nasce invece al 39’: Giannone, con la maglia numero 10, si coordina e lascia partire una conclusione splendida dalla distanza, imparabile per il portiere avversario. Un gol di grande qualità che vale il 2-0 e mette il sigillo sul match.

Gli ultimi minuti scorrono senza ulteriori scossoni: la Nocerina controlla, il CastrumFavara tenta di rimanere in partita ma senza trovare spazi utili. Al triplice fischio, i rossoneri possono festeggiare una qualificazione meritata, mentre la formazione siciliana esce a testa alta dopo una prova ordinata e coraggiosa. La Nocerina ora attende il Francavilla ai quarti di finale. Fonte Sportcampania

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

584421456_24947894344895532_7207130184267052920_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_tt6&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=Fn4wVlgUlW0Q7kNvwErk7uo&_nc_oc=Adnhf8bkntAxVNy-bkEn3gx5zDthz4goVEi16bRsRX_4GALonJ9kEhunGBNku4AdVTE&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-fco2-1.xx&_nc_gid=ynV6_sqOYuVHfeh_-oKYDQ&oh=00_AfgIGVII9ts_SSzZr9bYVPSKvkaD_5-mTIyZmynP2CE8qQ&oe=692455B0

MONTECORVINO ROVELLA, GLI OCCHI DELLA KING’S LEAGUE SU PIETRO VASSALLO:” RIMANGO CON I PIEDI PER TERRA A SOLOFRA HO TROVATO UN’AMBIENTE FANTASTICO”

admin 20 Novembre 2025

SALERNITANA DI RIGORE IN EXTREMIS L’IMPORTANTE ERA VINCERE

admin 16 Novembre 2025

LA SARNESESE SI AFFIDA A CAMPILONGO TERZO ALLENATORE

admin 12 Novembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

Pietro5

MONTECORVINO ROVELLA, GLI OCCHI DELLA KING’S LEAGUE SU PIETRO VASSALLO:” RIMANGO CON I PIEDI PER TERRA A SOLOFRA HO TROVATO UN’AMBIENTE FANTASTICO”

admin 20 Novembre 2025
cronaca

SERIE D LA NOCERINA VOLA AI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA

admin 20 Novembre 2025
CRONACA

VALLO DELLA LUCANIA,GDF SALERNO: BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE E DOCUMENTALE

admin 20 Novembre 2025
cronaca

SALERNO, CREPA IN UN’ABITAZIONE DI VIA VELIA E’ ALLARME

admin 20 Novembre 2025
551bc32a-667d-4701-b8c6-0b53f0cd2a5a

L’AGROPOLI VA FUORI DALLA COPPA ITALIA

admin 19 Novembre 2025