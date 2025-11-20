SERIE D LA NOCERINA VOLA AI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA

La Nocerina prosegue il proprio cammino in Coppa Italia Serie D superando il CastrumFavara con un convincente 2-0 allo stadio “San Francesco”. Una gara intensa, combattuta e rimasta in equilibrio per oltre un’ora, decisa soltanto nella parte finale da due giocate di qualità che hanno indirizzato definitivamente il passaggio del turno.

La prima frazione ha offerto ritmi discreti ma poche emozioni reali. I rossoneri hanno provato a costruire trame offensive senza però trovare sbocchi concreti, mentre gli ospiti siciliani hanno atteso compatti, cercando di colpire in ripartenza. L’unico vero sussulto arriva intorno al 40’, quando Kosovan trova spazio al limite e prova a inserirsi centralmente: Wodzicki legge perfettamente la situazione e chiude con un intervento puntuale, sventando l’occasione più nitida del primo tempo.

Nella ripresa il copione cambia. La Nocerina rientra in campo con un atteggiamento più determinato, alzando il baricentro e aumentando la pressione sulla metà campo avversaria. Ne nasce una fase ricca di capovolgimenti di fronte, con entrambe le squadre pronte a sfruttare ogni errore. Al 16’ il CastrumFavara sfiora addirittura il vantaggio, silenziando per un attimo il San Francesco con un’azione veloce che chiama la difesa rossonera a un intervento risolutivo.

I molossi però reagiscono immediatamente e al 22’ trovano il gol che spezza l’equilibrio: Kernezo sfrutta un pallone recuperato in zona avanzata e finalizza con freddezza, firmando l’1-0 che accende lo stadio. Gli ospiti non si arrendono e due minuti più tardi provano a ristabilire la parità, ma la conclusione ravvicinata termina fuori. A metà ripresa arriva un’altra chance per i siciliani su calcio di punizione, che però sfila oltre la linea di fondo senza creare problemi.

La rete che chiude definitivamente i giochi nasce invece al 39’: Giannone, con la maglia numero 10, si coordina e lascia partire una conclusione splendida dalla distanza, imparabile per il portiere avversario. Un gol di grande qualità che vale il 2-0 e mette il sigillo sul match.

Gli ultimi minuti scorrono senza ulteriori scossoni: la Nocerina controlla, il CastrumFavara tenta di rimanere in partita ma senza trovare spazi utili. Al triplice fischio, i rossoneri possono festeggiare una qualificazione meritata, mentre la formazione siciliana esce a testa alta dopo una prova ordinata e coraggiosa. La Nocerina ora attende il Francavilla ai quarti di finale. Fonte Sportcampania

