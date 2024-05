SERIE D L’ANGRI E’ SALVO BATTUTO IL GALLIPOLI AI PLAY OUT

L’Angri regola il Gallipoli allo stadio Novi e si salva. La formazione di Stefano Liquidato affronta bene il playout tra le mura amiche e supera gli avversari con un gol per tempo, pugliesi retrocessi in Eccellenza.

La prima occasione arriva al 13’ con un colpo di testa di Monteleone che però non inquadra lo specchio. Qualche minuto più tardi Altamura ci prova con una conclusione dal limite, ma Palladino è attento e respinge in corner. L’Angri risponde sempre sugli sviluppi di un corner con Poziello che alza la mira di poco sulla traversa. I padroni di casa, spinti dal pubblico, ci provano anche con Kljajic che costringe Dima a rifugiarsi in calcio d’angolo. Al 37’ grande azione dei grigiorossi: Picascia serve Longo che fa una sponda perfetta per Mettivier, il 17 imbuca per Ascione che a tu per tu con Dima porta i suoi in vantaggio. Poco più tardi il Cavallino sfiora il raddoppio con uno dei migliori in campo, Mettivier, ma la palla esce di pochissimo.

Al quarto d’ora della ripresa la prima occasione è del Gallipoli: Altamura calcia dal limite e stampa la sfera sul montante superiore. Al 73’ delirio al “Novi”: Mansour si procura un calcio di rigore che realizza e porta l’Angri sul doppio vantaggio. All’89’ è Palladino a prendersi la scena con una super parata che mantiene il risultato sul 2-0. Dopo sei minuti di recupero esplode la festa con i doriani che conquistano la salvezza.

Il tabellino

Angri: Palladino, Picascia, Longo (48’ De Marco),Herrera (76’ Fabiano), Schiavino (33’ Manè), Allegra, Mettivier (86’ Di Mauro), Poziello, Kljajic, Mansour (78’ Giorgio), Ascione. A disposizione: Scarpato, Caccavallo, Rosolino, Baldè. All.: Stefano Liquidato

Gallipoli: Dima, Pissas (56’ Marocco), Zappacosta, Mariano, Bianco, Benvenga, Trinchera, Donnarumma (26’ Scialpi), Monteleone, Altamura (74’ Thiam), Colazzo (56’ Kapnidis). A disposizione: De Donno, Fruci, Montagnolo, Bacca, Miggiano. All.: Rosario Gaetani

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona

Marcatori: 37’ Ascione (A), 73’ rig. Mansour (A)

Ammoniti: Pissas (G), Mettivier (A), Poziello (A), Scialpi (G)

