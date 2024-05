SERIE D NOCERINA ELIMINATA AI PLAY OUT IL CASSINO VINCE

La Nocerina si arrende ancora al Cassino e delude nella semifinale playoff del girone. Per la squadra di Marco Nappi arriva ancora un ko contro la truppa di Imperio Carcione che vola in finale e affronterà la Romana (5-0 contro l’Ischia). Si chiude così la stagione al “San Francesco”.

Buona partenza per i rossoneri che si portano subito in zona offensiva con una potenziale occasione all’8’ al limite dell’area, i biancazzurri si salvano. I molossi restano in avanti e provano ad impensierire gli avversari con una serie di iniziative per innescare gli attaccanti, ma alla prima occasione i laziali passano in vantaggio: in contropiede Abreu sfrutta una disattenzione di Petti e batte Fantoni. Alla mezz’ora arriva la reazione dei padroni di casa con una conclusione di Dorato che termina tra le braccia di Stellato. Passano pochi secondi e la botta di Maimone dall’interno dell’area termina sul fondo. A pochi secondi dallo scadere Fantoni deve salire in cattedra per evitare la seconda beffa. D’Angelo, a tu per tu, impatta di testa e trova la risposta magistrale dell’estremo difensore.

La Nocerina cerca di riequilibrare la sfida nella ripresa, ma in avvio è ancora il Cassino a rendersi pericoloso con una giocata in area allontanata da Fantoni. Al 57’ Rossi cerca la gioia da fuori area, la traiettoria va oltre la traversa. Diversi gli errori in fase di appoggio da parte della squadra di Nappi, i biancazzurri si scatenano in contropiede e mettono in apprensione la retroguardia locale. Poi guizzo di Liurni che scivola al momento del tiro e l’azione sfuma. Al 68’ spunto di Magliocchetti che innesca Abreu, l’autore del gol non riesce a finalizzare. Lo spartito della gara non cambia, la brigata di Nappi prova il tutto per tutto ma le speranze si infrangono sui legni dopo una girata di Citarella. I laziali resistono e al triplice fischio si assicurano il passaggio del turno.

Nocerina (4-3-3): Fantoni; Dorato, Mazzei, Petti (51’ Liurni), Garofalo (62’ Gaetani); Maimone, Giacinti (62’ Vecchione), Rossi (73’ Citarella); Maccari (51’ Crasta), Cardella, Guida. A disp.: Venturini, Carotenuto, Lomasto, Esposito. All.: Nappi

Cassino (3-5-2): Stellato; Cocorocchio, Mileto, Lazazzera; Raucci, Evangelista (77’ Carnevale), Mele (80’ Lucchese), Magliocchetti (82’ Mezzaroppi), Maciariello; D’Angelo (90’ Bianchi), Abreu (68’ Cavaliere). A disp.: Imbastaro, Vitale, Rossi, Tullio. All.: Carcione

Arbitro: Martini di Valdarno

Marcatori: 25’ Abreu (C)

Ammoniti: Cocorocchio (C), Mele (C), Mazzei (N), Cardella (N), Stellato (C), Citarella (N), Lucchese (C)

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...