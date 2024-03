La Cavese ormai lanciatissima per la vittoria finale, la Paganese, l’Angri, la Gelbison, la Polisportiva Maria, la Nocerina, il San Marzano saranno in campo oggi pomeriggio a partire dalle 14,30 per il turno infrasettimanale anticipato per la Pasqua.

