SERIE D RECUPERO, POLISPORTIVA SANTA MARIA 0-0

PRIMO TEMPO:

1’st Grandissima occasione capitata tra i piedi di Tandara, ma il suo

tentativo termina alto. Ghiotta occasione non sfruttata.

6’ Occasione capitata tra i piedi di Gassama, ma il suo tentativo viene

respinto da Grieco.

7’ Altra chance non concretizzata dal Real Aversa con il colpo di testa

di Formicola che scheggia la traversa.

18’ Traversone di Morlando dall’out di sinistra a cercare Bonanno, ma il

tentativo dell’attaccante giallorosso termina fuori.

20’ Tentativo di Formicola alto sopra la traversa

23’ Discesa di Ferrante, palla per Bonanno, ma l’attaccante giallorosso

si coordina male a calcia il pallone fuori dalla porta.

26’ Tocco di Bonanno per Johnson, ma da distanza ravvicinata non riesce

a centrare lo specchio della porta.

32’ Conclusione di Cavallo. Tiro che termina sull’esterno della rete.

40’ Grossa occasione capitata ancora a Cavallo. Il suo tiro, a tu per tu

con Grieco, termina sul palo.

41’ Conclusione di Scognamiglio a ridosso dell’area di rigore. Tentativo

che termina alto sopra la traversa.

SECONDO TEMPO:

1’ st Tentativo di Ventura debole bloccato in due tempi da A.Russo

12’ st Tiro di Cavallo facile preda di Grieco

22’ st Del Prete prova la conclusione a ridosso dell’area di rigore, ma

il suo piattone termina alto.

36’ st Punizione di Bonanno che termina fuori

38’ st Destro a giro di Cavallo fuori

41’ st Russo si libera di Diop all’interno dell’area di rigore, ma la

sua conclusione termina fuori.

43’ st Del Vecchio a tu per tu con Grieco lascia partire un destro che

viene respinto in angolo dal portiere giallorosso

Il Tabellino

Santa Maria Cilento (4-4-2): Grieco; Ferrante, Ferrigno, Diop, Morlando;

De Mattia (1’st Ventura), Pane, Di Peri (1’ st Coulibaly), Johnson (16’

st Capozzoli); Tandara, Bonanno. A disposizione: Fezza, D’Avella,

Ziello, D’Auria, Petrazzuolo, Cuzzilla. All. Francesco Di Gaetano.

Real Aversa (4-3-3): A.Russo; Schiavi, V.Russo, Bonfini, Crispino; Del

Prete, Formicola (37’ st Falivene), D.Russo; Cavallo (44’ st Ndiaye),

Gassama (13’st Del Vecchio), Scognamiglio. A disposizione: Caputo,

Orefice, Nespoli, Salerno, Petricciuolo, Passariello. All. Antonio

Maschio

Arbitro: Gabriele Zangara di Catanzaro (Cozza-Castaldo)

Note: Ammoniti: Di Gaetano (SM), Ferrante (SM), Di Peri (SM), Ferrigno

(SM), Formicola.

Angoli: 1 a 8. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

