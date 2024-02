SERIE D VANZETTO RIFIUTA LA POLISPORTIVA SANTA MARIA ORA E’ BALLOTTAGGIO TRA NICOLETTI E SANCHEZ

La notizia è che il direttore generale della Polisportiva Santa Maria è in pausa di riflessione. Dopo l’esonero di Rogazzo fatto direttamente dal presidente sono stati contattati Giampà e Campilongo ma entrambi hanno rifiutato, l’accordo si era raggiunto con Leonardo Vanzetta l’anno scorso al Sant’Agata e quest’anno al Lamezia ma nella notte il tecnico ha clamorosamente rifiutato. Il campionato è fermo e per questo motivo grandisima fretta non c’è anche se un allenatore alla squadra impelagata per la lotta per non retrocedere non c’è. La soluzione interna legata ad Angelo Nicoletti già sulla panchina giallorossa e ora al settore giovanile due anni fa o Sanchez nome molto gettonato nelle ultime ore.

