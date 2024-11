SI RINNOVA IL GEMELLAGGIO MA COME AL SOLITO VINCE IL BARI 0-2

All’ “Arechi” la Salernitana viene superata dal Bari. Al 7’ tentativo a giro di Verde dal limite dell’area, palla di poco alta sopra la traversa. Al 29’ ripartenza granata con Soriano che arriva al tiro da posizione defilata, palla fuori. Al 30’ vantaggio ospite: conclusione di Oliveri e tapin vincente di Lasagna. Al 32’ super occasione per la Salernitana con Verde che supera la difesa del Bari e si invola verso la porta avversaria, tenta di superare Radunovic con un tocco sotto ma l’estremo difensore biancorosso nega il gol. Al 36’ raddoppio ospite: cross di Dorval e colpo di testa vincente di Novakovich. Al 44’ altra occasione per i granata: cross di Soriano e colpo di testa di Włodarczyk bloccato da Radunovic. Il primo tempo si chiude 0-2. Al 13’ dell ripresa Verde pericoloso da punizione, palla che sfiora il palo. Al 15’ occasione per Włodarczyk che calcia da buona posizione, si oppone la retroguardia biancorossa. Al 29’ ci prova Braaf respinge Radunovic. Finisce 0-2.

