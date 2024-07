SINDACO E NICOLA VOLPE HANNO BLOCCATO L’AGROPOLI SITUAZIONE IMBARAZZANTE/VIDEO

L’Agropoli dovrebbe già essere in campo ad allenarsi e invece la situazione sta precipitando clamorosamente. Ci sono imprenditori e gruppi, anche distinti fra loro, che vogliono la squadra ma Nicola Volpe scarica sul sindaco, il sindaco scarica su Nicola Volpe e il tempo passa inesorabilmente. La chiarezza manca, ci sono 4 mensilità da pagare per lo scorso anno e Mondelli ha detto di voler coprire questa cifra. Il silenzio di Nicola Volpe nasconde comunque una situazione debitoria con il fisco ancora molto difficile da capire e Cerruti da tempo ha rateizzato questo debito comprendolo ma della squadra non ne vuol sapere. Ci sono tre guruppi, quello che fa capo a Mondelli, quello vicino a Paolo Fusco e un altro che vedrebbe in prima linea una nota scuola calcio operante nel territorio.Ma il sindaco e Nicola Volpe hanno bloccato ogni intervento possibile e ancora i problemi non conoscono e per di più su questi gruppi si accaniscono le ire delo stesso di Nicola Volpe che accusa questi tre gruppi di non avere nemmeno un centesimo per fare la squadra. La figc fa saper che la situazione debitoria può essere rateizzata solo con un presidente e una situazione solvente altrimenti è costretta a procedere per il fallimento. Una situazione terribile anche perchè Nicola Volpe è un muro di gomma e sul’argomento glissa depista. Purtroppo non ci sono tifosi, non vi solo, al momento, ultras in grado di scuotere un pò la vicenda e il sindaco fa orecchie da mercante probabilmente suggerito dal solito Gennaro Russo, il vero nemico del calcio agropolese, che aspetta il fallimento dell’Agropoli e l’allontamento di tutti per intervenire e mettere le mani sulla squadra. Il sindaco dovrebbe far sentire la propra voce in proposito, tastare il polso dei pretendenti e far cominciare la stagione. Invece è un fantasma che non serve a niente ma è solo lo strumento per l’arricchimento di pochi che lo tengono per il guinzaglio. Se ancora ha una dignità questo uomo, chiamarlo sindaco ci viene sempre più difficile, smuova le acque, e consegni la squadra a chi ha i soldi e vuole investire.

