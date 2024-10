SOSTA INDIGESTA ALLA SALERNITANA

Sosta indigesta

. Come successo nel mese di settembre la pausa per gli impegni delle nazionali risulta fatale alla Salernitana.Un mese fa il ko all’Arechi contro il Pisa, sabato scorso quello, sempre in casa contro lo Spezia.

Contro lo Spezia si è così interrotta la striscia positiva di tre risultati e soprattutto di tre gare senza subire reti. L’imbattibilità di Sepe è durata 351’, ovvero dal 62’ del match interno con il Pisa al 53’ di quello di sabato scorso contro lo Spezia. La Salernitana sembra aver smarrito, invece, il feeling con il gol. Negli ultimi quattro match, la squadra di Martusciello, infatti, ha realizzato appena una rete, quella risultata decisiva a Palermo ad opera di Tello. Sono 180 i minuti senza gol allo stadio Arechi per la Salernitana.

