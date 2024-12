SQUADRA VINCENTE NON SI TOCCA COLANTUONO RIPRESENTA GLI 11 DI DOMENICA

La Salernitana si prepara a scendere in campo contro il Modena al Braglia, e il tecnico Stefano Colantuono sembra intenzionato a confermare l’undici che ha superato la Carrarese con una convincente prestazione. L’approccio si basa sull’adagio “squadra che vince, non si cambia”, soprattutto alla luce delle buone indicazioni raccolte e delle poche alternative dovute agli infortuni ancora presenti in rosa.

Analisi della formazione

Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-2-1, con un assetto che si trasforma in 5-3-1-1 in fase difensiva. Questo schema, già adottato con successo, permette di sfruttare la capacità di Soriano di inserirsi senza palla, ruolo in cui ha brillato recentemente. Anche Wlodarczyk, autore di una rete contro la Carrarese, è in un buon momento e dovrebbe guidare l’attacco.

La difesa vedrà Ferrari, nonostante l’errore che ha causato il rigore nell’ultimo match, affiancare Bronn e Jaroszynski. Sulle fasce, Ghiglione e Stojoanovic saranno fondamentali sia in copertura che in proiezione offensiva. In mezzo al campo, Reine-Adelaide e Amatucci daranno solidità e qualità, mentre Soriano e Verde supporteranno la punta centrale.

Importanza della continuità

Dopo aver ritrovato la vittoria, la squadra ha mostrato segnali di crescita sia sul piano tecnico-tattico che psicologico. Gli attaccanti sono tornati a segnare, e l’organizzazione complessiva della squadra ha dato segnali incoraggianti. L’unica pecca è rappresentata da alcuni cali di concentrazione, come quello di Ferrari, che Colantuono cercherà di eliminare.

Chiave del match contro il Modena

Con entrambe le squadre pronte a schierarsi in specchio tattico, saranno cruciali i duelli individuali, soprattutto in mediana e sulle fasce, e la capacità di capitalizzare le occasioni create. Un altro elemento decisivo sarà l’apporto della panchina, con i subentranti chiamati a fare la differenza nei momenti decisivi del match.

La Salernitana punta a dare continuità ai progressi visti di recente, con la speranza che l’infermeria presto consenta ulteriori opzioni per migliorare la competitività e gestire al meglio i momenti chiave della stagione.

