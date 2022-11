STADIO DI FIRENZE TABU’ PER LA SALERNITANA E NICOLA, SI GIOCA OGGI ORE 20,45

Stasera la Salernitana si gioca molto. E’ la prima di due trasferte, domenica andrà a Monza poi il riposo “mondiale”. Lo stadio di Firenze è tabù per la Salernitana ma anche

Quello di stasera sarà il settimo incrocio in campionato tra Fiorentina e Salernitana in terra toscana. Il bilancio dei precedenti in terra toscana tra le due squadre è decisamente a favore della formazione gigliata: dal 1939 al 2004, i Viola hanno sempre battuto i campani tra le mura amiche. Il primo incontro risale al 23 aprile del 1939 quando i toscani vinsero col risultato di 2-0 con gol di Menti e Grolli, in Serie B. Poi altri incroci nel campionato misto del 1945/1946 (4-0, a segno Gei e Gritti, quest’ultimo autore di una tripletta) ed in occasione della prima partecipazione della Salernitana al campionato di Serie A, quando i padroni di casa fecero bottino pieno con un gol di Eliani.

Fiorentina e Salernitana si sono poi ritrovate, nuovamente in massima serie, nella stagione 1998/1999: ancora una vittoria, nuovamente per 4-0, con reti di Edmundo e Batistuta, entrambi autori di una doppietta. Poi il precedente del 4 marzo del 2004, quando i viola si imposero per 1-0 con gol di Riganò al 39′. In panchina, per i padroni di casa, c’era il compianto Emiliano Mondonico, contro la Salernitana allenata da un giovane Stefano Pioli. Tra il ’98 ed il 2004 c’è stata un’altra sfida a Firenze: era il 23 settembre del 2000 quando Fiorentina e Salernitana – allenate rispettivamente da Terim e Oddo – si affrontarono nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. All’andata i toscani espugnarono l’Arechi con un sonoro 5-0 (tripletta di Nuno Gomes e reti di Mijatović e Marco Rossi). Al ritorno finì 3-1: marcature aperte da Mijatović e Vanoli, poi il gol granata di Guidoni ed il sigillo definitivo a firma di Enrico Chiesa. Nell’ultimo precedente, lo scorso anno, i granata di Colantuono caddero sotto il poker viola firmato da Bonaventura, Vlahovic (doppietta) e Maleh. Di seguito il tabellino di quella sfida:

Nessuna vittoria (né da calciatore che da allenatore) per Davide Nicola a Firenze; tre hurrà invece per Italiano tra le mura amiche contro i granata in quattro precedenti. Una vittoria e due ko in carriera per Nicola, sia da giocatore che da tecnico, contro Italiano.

Zero vittorie in Toscana

Il primo precedente a Firenze per Davide Nicola è con la maglia della Fidelis Andria in B: vittoria viola 3-1 nella stagione 1993/94. Altra sconfitta nel secondo precedente, rete di Graffiedi in un Fiorentina-Ternana della stagione 2003/04. L’ultimo precedente per Nicola è uno 0-0 con la maglia del Siena il 17 ottobre 2004. La serie senza vittorie di Nicola è proseguita anche in panchina. Tre punti per la Fiorentina di Montella con rete di Gonzalo Rodriguez contro il Livorno guidato dal tecnico piemontese il 5 gennaio 2014. Primo punto da allenatore nella stagione 2016/17, Fiorentina-Crotone finisce 1-1 con gol di Falcinelli e del compianto Astori. Altro pari senza gol, ma col Genoa, nell’annata 2019/20.

Italiano mai ko con il cavalluccio

La prima volta Vincenzo Italiano ha sfidato la Salernitana con la maglia del Verona. Nel campionato cadetto 2002/03 i gialloblu dell’allora centrocapista vinsero 2-0 contro la Salernitana di Varrella. Nell’annata successiva pari senza gol al Bentegodi. Con Spezia e Fiorentina, da allenatore, Italiano ha battuto due volte la Salernitana. Vittoria per 2-1 con gol di Ragusa, Gyasi e Jallow il 29 dicembre 2019. Tre punti anche lo scorso anno alla guida della viola (4-0).

Una sola gioia a casa di Italiano

Un precedente negativo da allenatore per Nicola in casa di Italiano: Torino ko 4-1 a La Spezia il 15 maggio 2021. Una vittoria e una sconfitta invece per il Nicola difensore contro l’Italiano centrocampista. Verona-Ternana del 1 febbraio 2004 finì 3-2, Italiano in gialloblu e Nicola in rossoverde. Con la maglia granata del Torino Nicola espugnò il Bentegodi di misura (rete di Stellone) nella stagione 2005/06.

