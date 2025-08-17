STASERA ESORDISCE LA SALERNITANA IN COPPA ITALIA NEL DESERTO DELL’ARECHI
L’Arechi si prepara a vivere una notte insolita. Le tribune, normalmente animate dal calore dei tifosi, resteranno deserte per il debutto ufficiale della Salernitana contro il Sorrento in Coppa Italia. Una prima prova a porte chiuse che si ripeterà anche nell’esordio di campionato contro il Siracusa, ma che non ha scoraggiato 1.952 coraggiosi sostenitori – tanti sono già gli abbonamenti sottoscritti – pronti a seguire la squadra nonostante il doppio salto dalla Serie A alla C.
Un dato significativo che fotografa la resilienza della fede granata: gli stessi tifosi che un anno fa avevano rinnovato l’abbonamento per la B, oggi riconfermano il loro sostegno alla terza serie. Un atto di fiducia che vale più di mille parole in un momento delicato della storia del club.
Sul campo, la squadra di Raffaele affronta un banco di prova che va oltre il mero risultato sportivo. Superare il Sorrento (in caso di parità dopo i 90′, si andrà direttamente ai rigori) significherebbe non solo accedere al turno successivo contro Picerno o Trapani, ma soprattutto inviare un primo segnale positivo a quei quasi duemila fedelissimi che, pur non potendo esserci stasera, hanno già dimostrato di credere nel progetto.