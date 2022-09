STASERA IN CAMPO LA GELBISON, A PAGANI ARRIVA IL TARANTO PRIMA PANCHINA PER DE SANZO E CAPUANO/PRECEDENTI E DOVE VEDERLA

Eziolino Capuano ha sostituito Di Costanzo, De Sanzo ha preso il posto di Gianluca Esposito a Vallo della Lucania, è un fatto quasi inedito per la serie c e comunque molto sensibile per gli statistici. Oggi vigilia di una partita ancora in programma a Pagani vista di Agropoli campo ormai della Gelbison. Nel Taranto c’è Ferrara ex Agropoli ma di Agropoli.

Organizzazione della Partita

In occasione della partita Gelbison – Taranto in programma sabato 24 settembre alle ore 20.30, è stata attivata la prevendita dei biglietti di ingresso allo Stadio “Marcello Torre” di Pagani per il SETTORE OSPITI. Disponibili 479 tagliandi al prezzo di € 15,00 + diritti di prevendita. I tagliandi d’ingresso sono disponibili online sul sito www.postoriservato.it e presso il punto vendita sotto indicato:

PAUSA CAFFE

Viale Trentino, 5b/7 – 74121 TARANTO (TA) – Tel. 099/7351116

Si precisa che il giorno della gara i botteghini del settore ospiti rimarranno chiusi.

Inoltre si ricorda che è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione.

Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normativa vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo.

Percorso predisposto per i tifosi ospiti:

1) Uscita autostrada A30 – Pagani/Nocera

2) Via Zeccagnuolo;

3) Via Migliaro;

4) Via Mangioni;

5) Via Nazionale/cavalcavia adiacente ospedale;

6) Via Salerno;

7) Via Carlo Tramontano in direzione parcheggio adiacente settore ospiti.

TARANTO C’E’ VANNUCCHI I PRECEDENTI

Il portiere Vannucchi sarà Aggregato alla squadra, ha firmato pochi giorni fa ma non si sa se Ezilino lo manda in campo.

Taranto e Gelbison si ritrovano dopo 3 anni dall’ultimo incontro. Le due formazioni si sono sempre incontrate in serie D e se la prima assoluta si concluse con la vittoria dei campani, nelle successive tre gare è stato il Taranto ad imporsi. L’ultima sfida venne risolta da Oggiano, nella stagione che fu poi interrotta per il Covid. Quest’anno Le due formazioni non hanno iniziato col piede giusto: i rossoblù dopo tre sconfitte consecutive hanno cancellato lo zero dalla classifica dopo la vittoria in rimonta nel derby conto l’Andria, mentre la Gelbison dopo due pareggi in quattro gare ha esonerato il tecnico Esposito, sostituendolo con De Sanzo. Taranto peggior difesa del campionato (10 gol subiti, come il Latina), Gelbison peggior attacco (solo due i gol fatto).

2013/14, 28a campionato, domenica 23 marzo 2014, Gelbison-Taranto 3-1

2014/15, 1a campionato, domenica 7 settembre 2014, Gelbison-Taranto 0-1

2018/19, 28a campionato, domenica 24 marzo 2019, Gelbison-Taranto 1-4

2019/20, 10a campionato, domenica 3 novembre 2019, Gelbison-Taranto 0-1

A offrire la diretta streaming della sfida tra campani e pugliesi sarà certamente Eleven Sports. Dunque nessun problema per gli abbonati alla web tv. I non abbonati potranno invece usufruire del pay per view e vedere live il match pagando la singola partita.

Non è prevista la diretta tv su Sky. Tuttavia le fasi salienti della sfida del “Marcello Torre” di Pagani verranno mostrate durante il programma “diretta gol”.

