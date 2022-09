Agropoli News

Dopo la sconfitta con la Juve Stabia (1-3) e il pareggio ad Avellino (0-0) la matricola Gelbison affronta in casa sul neutro di Pagani il Potenza. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.35 e 2.25; la “X” a 3.00; il 2 intorno a 2.90. Grande equilibrio dunque, in casa Potenza c’è voglia di trovare la prima vittoria in campionato.

STRANI INCROCI

Il Potenza si ritroverà di fronte il difensore Riccardo Cargnelutti che lo scorso anno fu uno di quei calciatori che trascino’ i rosso-blù alla salvezza disputando un grande girone di ritorno. Per la precisione a Potenza in totale Cargnelutti classe 1999 ha giocato 28 partite condite da 4 reti ma questa estate…a fine estate il club lucano ed il ragazzo si sono detti addio. In merito le polemiche non sono mancate ma siamo certi che in caso di goal siglato contro la sua ex squadra Cargnelutti non esulterà in segno di rispetto nei confronti dei suoi ex tifosi e alla fine sarebbe giusto cosi’. Nessuno immaginava che Cargnelutti potesse andare a giocare a Vallo Della Lucania

Un punto in due partite per la Gelbison Cilento club di Vallo Della Lucania che lo scorso anno ha vinto il Girone I di Serie D.A Pagani dove per adesso i rosso-blù giocano in “casa” la matricola Gelbison affronterà il Potenza in una sfida totalmente inedita tra i professionisti e che gli uomini di Siviglia non devono sottovalutare.

Una storica prima volta

Con la vittoria del suo raggruppamento di Interregionale la Gelbison ha coronato un sogno, conquistando per la prima volta nella sua storia l’accesso nel mondo del calcio professionistico. Un risultato eccezionale, conquistato con qualità e competenza. Un traguardo storico da tenersi stretto con impegno e dedizione. Per trasformarlo in un punto di partenza verso nuovi traguardi da raggiungere.

Tra le file della Gelbison ci sono vari ex rosso-blù come il magazziniere Oliva, il segretario del settore giovanile Avella, il dg Canale, il difensore Cargnelutti e l’esterno offensivo Faella che fece una comparsata a Potenza durante la gestione Vertolomo e Vangone.

EZIOLINO CAPUANO A TARANTO

ambio in panchina e nel quadro dirigenziale in casa Taranto. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club pugliese annuncia “di aver sollevato dall’incarico il tecnico Nello Di Costanzo e il direttore sportivo Nicola Dionisio con effetto immediato. Nel ringraziarli per il lavoro svolto e gli sforzi profusi la società augura loro le migliori fortune personali e professionali”. Dal sito ufficiale del Taranto si apprende che il club “ha affidato la guida tecnica al signor Ezio Capuano e la direzione sportiva al sig. Luca Evangelisti.

