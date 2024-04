STASERA IN CAMPO LA SALERNITANA, ALL’ARECHI C’E’ IL SASSUOLO

Le probabili formazioni di Salernitana-Sassuolo

Nei granata sono arruolabili Manolas e Pierozzi, usciti acciaccati dal match di Bologna; il greco dovrebbe guidare la difesa con Pirola al centro. Tra i pali Costil, ai box Ochoa. In mezzo al campo rilancio per Lassana Coulibaly, può infatti scivolare in panchina Basic. Avanti Weissman può essere preferito a Simy per una maglia da titolare, trequartista Tchaouna.

Nei neroverdi ci sarà il rientro di Erlic al centro della retroguardia, terzino destro dovrebbe poi essere confermato Toljan complici le condizioni non ottimali di Pedersen. In mediana Matheus Henrique e Racic, dalla panchina Boloca. Trequartista Thorstvedt, poi ali offensive verranno schierati Defrel e Laurientè per innescare la punta Pinamonti.