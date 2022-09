STASERA IN CAMPO LA SALERNITANA, DIRETTA DAZN 18,30, LE ULTIMISSIME

Arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo

▪ Classifica: Salernitana 5 punti, Empoli 3 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva la Salernitana

Un giorno in meno di riposo rispetto all’Empoli e una trasferta dispendiosissima a Bologna. Sono due dei motivi che potrebbero spingere mister Nicola a variare qualcosa nell’undici titolare nel prossimo scontro diretto in un Arechi che si preannuncia caldissimo. La condizione fisica non ottimale di alcuni giocatori, tuttavia, spingerà l’allenatore a chiedere un sacrificio in particolare al terzetto difensivo. Daniliuc è alle prese con un virus influenzale, Pirola non è ancora pronto, Radovanovic e Lovato sono infortunati e ne avranno per parecchi giorni ancora. E così il terzetto davanti a Sepe sarà ancora composto da Bronn, Gyomber e Fazio. Candreva riprende il suo posto a destra, Mazzocchi torna a sinistra, mentre in mediana sono certi di una maglia Maggiore e Lassana Coulibaly, con Kastanos in ballottaggio con Vilhena. Davanti ancora fiducia al tandem Dia-Bonazzoli, nella ripresa esordio per Piatek. Out anche Ribery e Bohinen.

Come arriva l’Empoli

Per la trasferta di Salerno il dubbio principale riguarda il ruolo di trequartista: con Baldanzi fuori, dopo l’infortunio di martedì contro il Verona, si prospetta una sfida a due tra Bajrami e Pjaca. In pole l’albanese. In difesa dovrebbe essere confermato il quartetto solito, con Stojanovic e Parisi sulle fasce e il duo Ismajili-Luperto al centro. In mediana ballottaggio tra Marin e Grassi e tra Haas e Henderson con i primi due favoriti. In attacco si profila nuovamente la coppia Satriano-Lammers, visto che Destro non è ancora al 100% ed è in forte dubbio.