STASERA IN CAMPO LA SERIE B A SALERNO C’E’ LA SAMPDORIA

La Serie B torna di nuovo in campo. Stasera si celebra il turno infrasettimanale di campionato. E la Salernitana, dopo la sconfitta all’ultimo minuto di recupero al Druso contro il Sudtirol, va a caccia del riscatto di fronte al pubblico amico.

All’Arechi è di scena (calcio d’inizio alle ore 20.30) la Sampdoria degli ex bomber granata Coda e Tutino, che – sebbene sia partita male: appena un punto in due partite – è considerata una delle grandi favorite per la promozione.

I granata di Martusciello potranno contare sul sostegno del pubblico di casa, che si farà sentire sugli spalti. Tra biglietti staccati in prevendita fino a i ieri sera e abbonati già sono oltre 13.500 le presenze assicurate sugli spalti. Ma c’è tempo per i ritardatari.

Tra l’altro, la società granata, per venire incontro alle esigenze dei propri sostenitori, ha deciso di tenere aperto un botteghino dello stadio Arechi dalle ore 14.30 alle 18.30.

Alla fine si raggiungeranno, o comunque si sfioreranno, le 15mila presenze, a testimonianza della passione che lega la gente di Salerno alla propria squadra di calcio, a prescindere dalla categoria, dai risultati e dagli uomini che la rappresentano.

