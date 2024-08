STASERA IN PIAZZA AMENDOLA SI PRESENTA LA BATTIPAGLIESE

Questa sera la nuova Battipagliese che è tornata in Eccellenza si presenta in piazza. L’appuntamento è per le ore 21.

Domenica 1 settembre alle ore 21, presso il Battipaglia Beach Village in piazza Amendola a Battipaglia, si svolgerà la presentazione ufficiale della Battipagliese1929 e delle squadre del settore giovanile bianconero. La società invita tutta la tifoseria e gli sportivi a partecipare a questa serata a tinte bianconere.

