STASERA LA SALERNITANA NELLA CASA DI LOTITO E FABIANI

Le probabili formazioni di Lazio-Salernitana

Nei biancocelesti sono ai box Immobile, Provedel, Zaccagni e Romagnoli, inoltre sono usciti acciaccati dal derby Guendouzi e Pellegrini che dovrebbero essere risparmiati in questo turno di campionato. Tra i pali allora Mandas, poi nel terzetto di difesa riecco Patric dal 1′ minuto con Casale e Gila. Avanti toccherà a Castellanos sostenuto da Felipe Anderson e Luis Alberto. In mezzo al campo Kamada con Vecino, pronto dalla panchina poi Rovella. Corsie esterne presidiate dal ristabilito Lazzari e da Marusic, ma sono in risalita le quotazioni di Isaksen che, se impiegato in avanti, può comportare lo spostamento di Felipe Anderson a tutta fascia.

Nei campani mister Colantuono chiamato a scegliere tra Simy e Weissman per il ruolo di prima punta, più defilata la candidatura di Ikwuemesi. Ali offensive saranno Candreva e Tchaouna. In regia Lassana Coulibaly coadiuvato da Maggiore e Gomis, fermi ai box invece Kastanos e Basic. Difesa diretta da Manolas. Sulla destra Pierozzi è insidiato dal recuperato Gyomber. È tra i convocati anche il ristabilito Ochoa, può scalzare Costil tra i pali.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Vecino, Kamada, Marusic; F. Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor Salernitana (4-3-3): Ochoa; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Gomis, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Simy, Tchaouna. All. Colantuono