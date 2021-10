La crisi che sta attraversando il calcio campano è sotto gli occhi di tutti. L’incompetenza in materia calcistica del duo Zigarelli/Tambaro (pardon Tambaro/Zigarelli) è palese e si sta manifestando in più occasioni. L’organizzazione dei campionati, la gestione Covid e post Covid, la guerra interna con il presidente della Lnd, la gestione economica del Comitato, la guerra con i dipendenti, il patteggiamento per aver falsato i campionati sono solo alcune delle problematiche create dal duo Tambaro/Zigarelli che si sono accumulate a quelle strutturali già esistenti.

Nell’ultimo articolo della settimana scorsa abbiamo evidenziato come il duo Tambaro/Zigarelli sta rovinando il calcio campano con le scelte scellerate operate negli ultimi mesi. Questo ha provocato la reazione di dirigenti sportivi, organi di stampa e opinione pubblica a cui Tambaro e Zigarelli non hanno capacità di resistere e non hanno né la forza e né le capacità “tecniche” per poter parare i colpi. Poi si mettono gli attacchi dall’interno come quelli dei Consiglieri che si sono schierati contro nel caso della sostituzione di Vecchione e come la levata di scudi della gran parte del personale del Comitato Regionale che hanno accusato apertamente las Tambaro di prevaricazioni nei loro confronti. Sapete come ha reagito la Tambaro? Sempre allo stesso modo.

LO SVENIMENTO DELLA TAMBARO

Si racconta infatti che la scorsa settimana la signorina di Villaricca sia improvvisamente “svenuta” mentre era al Comitato Regionale tanto che il “prode” Zigarelli abbia dovuto ricorrere a tutta la sua forza per portarla in braccio sul tavolo della presidenza per poi chiamare la solita ambulanza e farla portare in Pronto Soccorso. Dal Pronto Soccorso la signorina Tamabro è andata via, fortunatamente, con i propri piedi in ottima salute. La situazione ricorda un poco ciò che è successo in occasione della “sceneggiata” in occasione dell’Assemblea del Settembre 2018 quando laTamabaro ha praticamente simulato svenimenti vari a seguito di presunta aggressione dell’ex presidente Gagliano. Un Tribunale ha sancito che non c’è stata aggressione. E quindi cosa frulla nella testa della Tambaro? Presto spiegato. Se la Tambaro si è sentita male per la pressione che sta ricevendo le consigliamo di dimettersi perché significa che non riesce a sopportare lo stress a cui normalmente viene sottoposta una persona che ricopre incarichi pubblici elettivi. Non essendo una dipendente della Federazione ma una persona che di sua spontanea volontà si è voluta far eleggere, piò togliere il disturbo quando vuole (con grande gioia del calcio campano). Non vorremmo che la signorina Tambaro sta creando il fascicolo per potersi difendere o contrattaccare quando sarà il momento di dover rispondere a tutte le situazioni che sui stanno creando al Comitato. Siamo certi che la signorina Tambaro non voglia ripetere la situazione (o meglio dire sceneggiata) come nel caso Gagliano. Non vorremmo, e siamo certi che non è così, che stesse usando questi “referti medici” per evidenziare che al Comitato c’è un clima pesante che crea stress psicologico. Perché se ci sta questo “stress psicologico” la cura è molto semplice: DIMISSIONI e tornare a fare qualcosa che si avvicini alle sue qualità personali e professionali. Perché come diceva un mio vecchio amico: il pallone è un’altra cosa!!!