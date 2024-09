TORNA EBOLITANA-BATTIPAGLIESE IL PREFETTO CHIUDE AI TIFOSI

Tutto a porte chiuse, un peccato. Torna il derby tra l’Ebolitana e la Battipagliese e si gioca al Dirceu ma sarà un deserto. Peccato perché le due squadre delle due principali città della piana del sele meritavano il loro pubblico. In classifica è messa meglio la Battipagliese dopo due giornate ma gli eburini hanno le carte in regola per frenare la corsa degli uomini calabrese a loro volta molto ben messi e quadrati. L’anno scorso si verificò la stessa cosa porte chiuse senza possibilità di appello.

Le due tifoserie su questo sono rassegnate ma la prefettura ha scelto la strada più corta e più idonea per sventare il contatto tra le due tifoserie eternamente rivali. Pare che all’origine della decisione prefettizia ci sia stata una relazione del questore di Salerno secondo la quale la “pericolosità” della partita è ancora incombente dal momento che nel marzo scorso le forze dell’ordine segnalarono alcuni striscioni “minacciosi” all’ingresso del centro eburino. A quel punto le cose sono andate come da prassi nonostante sia noto a tutti che non c’è più alcuna tensione reale, al netto di qualche isolato fanatico, tra le squadre e le relative tifoserie. Quindi testa alla sfida tra due squadre ritornate ad essere protagoniste seppur in un campionato come l’eccellenza ancora stretto per il bacino di utenza, per la storia delle due squadre e per l’amore delle due tifoserie per la loro squadra. Ora bisogna lavorare per cercare di stemperare ancor di più gli animi e cercare di riportare la gente allo stadio per i prossimi anni.

