La “palla a spicchi” tornerà presto ad infiammare i palasport di tutta Italia e già si pregusta il duello

tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna vincitrice dell’ultima stagione. Dopo diversi anni torna a far

parte della serie A1 anche una squadra partenopea, la Ge.Vi Napoli, guidata da un coach esperto

come Pino Sacripanti, che ha fatto fare un importante salto di qualità alla squadra nella scorsa

stagione e ora si appresta ad affrontare il campionato 2021 / 2022 con grande fiducia anche se da

neopromossa. Insieme al D.S. Alessandro Bolognesi, coach Sacripanti ha iniziato da subito ad

assemblare la squadra per il prossimo campionato, confermando innanzitutto giocatori del nucleo

che ha centrato la promozione come Marini, Lombardi, Zerini, Uglietti e i due stranieri della serie

A2, Parks e Mayo, dando così continuità al progetto. Per quanto riguarda i nuovi arrivi si tratta di

un giocatore di grande spessore tecnico e fisico come Frank Elegar, già esperto del campionato

italiano, Jason Rich, che il coach partenopeo ha già avuto con sé con buoni risultati ad Avellino e

Markis McDuffie. L’ultimo acquisto, è stato un playmaker lituano di grande classe come Arnas

Velicka, un investimento importante anche in termini economici. La stagione della Ge.Vi inizierà

con una partita casalinga di grande spessore contro una delle candidate al titolo, l’Olimpia Milano,

ed al PalaBarbuto potrà tornare a fremere l’appassionato pubblico partenopeo anche se con la

capienza ridotta al 35%. La società ha annunciato che dal 30 agosto sarà possibile prenotare gli

abbonamenti per la stagione.

Milano e Bologna Virtus le due più attese



Tutte le squadre hanno iniziato la preparazione precampionato e nel prossimo fine settimana si

terrà già un primo importante torneo a carattere internazionale, il “City of Cagliari” che il 27 e 28

agosto vedrà i padroni di casa ed organizzatori del torneo della Dinamo Sassari, affrontare due

formazioni di grande spessore, che parteciperanno alla prossima edizione dell’Eurolega, i tedeschi

del Bayern Monaco e gli spagnoli del Baskonia, oltre alla GeVi Napoli, una delle neopromosse ma

non per questo meno combattive, come ha ricordato anche coach Pino Sacripanti che ha formato

un roster molto competitivo. L’Olimpia Milano ha notevolmente rafforzato il pacchetto degli

italiani riportando a casa Nicolò Melli dopo gli anni in NBA e togliendo proprio alla Virtus Bologna il

capitano Ricci, ed inserendo anche Davide Alviti come 3° playmaker per coprire le spalle alla

confermata coppia Delaney – Rodriguez. Il tutto in previsione di una stagione lunga e con tante

partite, anche per l’impegno in Eurolega, la cui composizione è aumentata di due formazioni;

speriamo in un miglior posizionamento rispetto a un’altra Euro-competizione ludica di tutt’altra

specie dove l’Italia è solo al settimo posto del medagliere europeo. Dal canto suo anche la Virtus

Bologna non è stata a guardare, ha confermato Milos Teodosic, uno degli artefici principali della

conquista del titolo della scorsa stagione con iscrizione nell’albo d’oro, ed ha piazzato un grande

colpo portando in Italia il giovanissimo Nico Mannion, uno dei protagonisti della qualificazione alle

Olimpiadi e del buon cammino della nazionale azzurra a Tokio. Altra conferma importante

dell’altro giovane talento, Alessandro Pajola, che in nazionale ha dimostrato di intendersi in pieno

con il figlio d’arte italo americano. Anche per la Virtus ci sarà un impegno importante nell’Eurocup,

che deve cercare di vincere per tornare in Eurolega, e dove si troverà di fronte il Partizan di un

altro storico allenatore, Zelicko Obradovic.

Le altre protagoniste del campionato



La Reyer Venezia inizia il settimo campionato sotto la gestione di De Raffaele e vuole tornare a

lottare per il titolo. La società lagunare ha tenuto Tonut, altro elemento di spicco della nazionale

azzurra, che sembrava destinato a cambiare maglia passando all’Olimpia Milano, ha preso dalla

stessa Olimpia Jeff Brooks, ed ha rinforzato il roster con il ritorno in Italia di Michele Vitali, di

Echodas e di Charampopoulos, oltre che dello statunitense Phillip. Anche il Basket Brindisi ha

confermato la guida tecnica di Frank Vitucci ed ha fatto pochi cambi nel roster inserendo la

guardia Josh Perkins e facendo ritornare sia Wes Clark che Jeremy Chappel. Una possibile

protagonista potrebbe essere anche la Dinamo Sassari, che dopo aver affidato la guida della

squadra a Cavina, ha lasciato andare Marco Spissu, accasatosi a Kazan, dove giocherà l’Eurolega,

riportando in Sardegna David Logan, uno dei protagonisti dello storico scudetto di Sassari.