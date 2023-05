TUTTE LE STATISTICHE DI SALERNITANA-FIORENTINA 3-3

– Boulaye Dia è diventato il sesto giocatore africano a segnare almeno 15 reti in un singolo campionato di Serie A (dopo Samuel Eto’o, Keita Baldé, Mohamed Salah, Simy e Victor Osimhen), ma il primo tra questi a riuscirci nella sua stagione d’esordio assoluto nel torneo.

– Grazie a questa tripletta, Boulaye Dia (15) è diventato il quarto miglior marcatore senegalese in Serie A dopo Mbaye Niang (17), Khouma Babacar (39) e Keita Balde (41).

– Fiorentina e Salernitana hanno pareggiato una gara di Serie A solo per la seconda volta dopo averlo fatto nel febbraio 1999 (1-1 in quel caso).

– La Salernitana ha pareggiato otto delle ultime nove gare di Serie A (1V): da inizio marzo, è la squadra che ha collezionato più pareggi nei maggiori cinque campionati europei (otto, almeno tre più di qualsiasi altra squadra.

– La Salernitana è rimasta imbattuta per cinque gare interne di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio-maggio 1999 (sei in quel caso).

– La Fiorentina ha segnato otto gol nelle ultime due gare di Serie A, tanti quanti nelle precedenti sei gare di campionato.

– La Fiorentina ha pareggiato una gara esterna in Serie A per la prima volta da gennaio 2023 (1-1 contro la Lazio all’Olimpico).

– 15 gol in Serie A per Boulaye Dia: l’attaccante è diventato il miglior marcatore della Salernitana in Serie A superando Marco Di Vaio e Federico Bonazzoli a quota 12 reti.

– Boulaye Dia è diventato solo il secondo giocatore della Salernitana a segnare una tripletta in Serie A dopo Marco Di Vaio (due contro Bologna e Empoli nel 1998/99).

– Boulaye Dia ha realizzato la sua prima marcatura multipla in Serie A, la prima in un match dei maggiori cinque campionati europei dal 21 dicembre 2021 (in quel caso con la maglia del Villarreal contro l’Alaves ne LaLiga).

– Terzo gol per Jonathan Ikonè in questo campionato, il primo nel 2023: il giocatore viola non segnava in Serie A da 193 giorni (Fiorentina-Inter del 22 ottobre 2022).

– Boulaye Dia è il giocatore che ha realizzato più gol tra gli esordienti in questa stagione di Serie A (14).

– Tutti e tre gli assist in questo campionato di Domagoj Bradaric sono stati per un gol di Boulaye Dia.

– Nelle ultime due stagioni di Serie A, Cristiano Biraghi è il giocatore che ha realizzato più gol su calcio di punizione diretta nella competizione (cinque, almeno due più di qualsiasi altro giocatore).

– Da inizio marzo, Boulaye Dia è il giocatore che ha realizzato più gol in Serie A (sette).

– Da inizio marzo, solamente Tommaso Augello e Carlos Augusto (entrambi quattro) hanno preso parte a più reti di Dodo in questa Serie A (tre, un gol e due assist).

– 12° gol in Serie A per Nicolás González: il primo realizzato di testa dall’attaccante viola nella competizione. In generale, l’argentino non segnava con questo fondamentale in un match dei maggiori cinque campionati europei dal 16 gennaio 2021 (Stoccarda-Borussia Monchengladbach 2-2 in Bundesliga).

– Da inizio gennaio, solamente Arthur Cabral (11) ha segnato più gol di Nicolas Gonzalez tra i giocatori della Fiorentina contando tutte le competizioni 2022/23 (sei).

– Solamente Udinese (11) e Salernitana (nove) hanno incassato più gol della Fiorentina nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo in questo campionato (otto).

– 100ª presenza per Igor in Serie A (17 con la SPAL e 83 con la Fiorentina).

Mi piace: Mi piace Caricamento...