UFFICIALE IERVOLINO SABATO ALLO STADIO INSIEME ALLA FAMIGLIA

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino tornerà allo stadio sabato pomeriggio in occasione della gara con lo Spezia in programma alle ore 15.00. Dopo aver fatto visita alla squadra in settimana , il patron granata ha pranzato con l’allenatore, il diesse, il presidente, il vice presidente e l’amministratore delegato. Sarà in tribuna, sabato pomeriggio.

Lo ha annunciato il patron granata attraverso il sito ufficiale e al termine di una lunga giornata cominciata in visita al centro sportivo Mary Rosy e poi terminata con un lungo pranzo di lavoro, alla presenza dei vertici societari, ds e allenatore.

Lo scenario

“Tornare a Salerno dopo qualche mese mi ha dato una scarica di adrenalina non indifferente. La Salernitana è speciale per me e penso di averlo dimostrato negli ormai quasi tre anni di proprietà. È questo che mi ha spinto a far visita al Mary Rosy con la dirigenza al completo, dopo un periodo di distacco solo fisico che peraltro avevo annunciato ampiamente. Pur avendo rassegnato le dimissioni, resto infatti sempre il proprietario e non lesino impegno, investimenti, sforzi di ogni genere assieme a tutta la dirigenza per assicurare ai calciatori, allo staff e quindi ai tifosi una Salernitana in grado di dare tante soddisfazioni. Ho voluto scientemente attendere qualche settimana prima di ripresentarmi al gruppo con accanto un management di primo livello, per dare ancora una volta segnale di unità, comunione di intenti e interesse a portare avanti i nostri progetti”, ha dichiarato Danilo Iervolino.

