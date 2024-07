ULTIMORA, MARTUSCIELLO E’ ILFAVORITO PER LA PANCHINA DELLA SALERNITANA

Giovanni Martusciello, 53 anni il prossimo 19 agosto, è il nome a sorpresa sul quale ha puntato il direttore sportivo Gianluca Petrachi per guidare la Salernitana nel prossimo campionato di serie B.

Lo storico vice allenatore di Maurizio Sarri, sia nell’esperienza alla Juventus che nelle ultime stagioni alla Lazio, è diventato il favorito per ereditare il testimone da Andrea Sottil, che stato tecnico dei granata per poco più di una decina di giorni, prima che risolvesse anticipatamente il contratto biennale.

Martusciello avrebbe incontrato Petrachi ieri sera e avrebbe raggiunto un’intesa di massima per formalizzare il suo ingaggio da parte della Salernitana. Si tratterebbe del suo debutto in assoluto come primo allenatore, avendo sempre avuto in carriera un ruolo di collaboratore o di secondo.

L’operazione dovrebbe essere formalizzata nelle prossime ore, probabilmente prima della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione – alla quale prenderà parte lo stesso ds Petrachi insieme all’ad Milan – in programma, alle ore 16, allo stadio Arechi.

