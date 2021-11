Finisce 1-0 per il Napoli ma poteva finire benissimo 1-1. Il pareggio, forse, sarebbe stato il risultato più giusto di una partita che ha marcato si le differenze tra le due compagini ma che non ha aperto una voragine durante il corso della partita.

Ne deriva che i salernitani escono con l’amaro in bocca non per la sconfitta, con il Napoli ci può stare, ma per come è maturata. Ribery si è confermato a grandi livelli. Il Napli sul piano del gioco forse ha fatto un piccolisimo passo indietro, la Salerntiana sembra aver fatto progressi incisivi per cercare di ottenere la salvezza.

LE AZIONI

Al 7′ ospiti pericolosi con Zielinski che spreca da ottima posizione. Al 10′ ci provano gli azzurri: cross di Politano e colpo di testa di Politano che termina alto. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 16′ della ripresa passa in vantaggio il Napoli con la conclusione vincente di Zielinski da pochi passi. Al 35′ grande occasione per i granata: punizione di Ribery e salvataggio sulla linea di Di Lorenzo. Al 40′ Salernitana pericolosa: angolo battuto da Schiavone e colpo di testa di Strandberg parato da Ospina. Al 51′ la Salernitana spreca l’occasione per il pareggio con Gagliolo che calcia alto a porta praticamente vuota. Finisce 0-1.

DUE ESPULSIONI

Doppia espulsione all’Arechi. Cartellino rosso diretto per Kastanos e per Koulibaly: dieci contro dieci all’80’.

Il direttore di gara Fabbri, richiamato dal VAR, si reca di corsa al monitor posto a bordo campo per rivedere l’intervento scomposto del calciatore della Salernitana. La gamba è alta e l’intervento su Anguissa sembra piuttosto pericoloso. Al minuto 78 viene espulso anche Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli trattiene Simy che si era involato verso la porta difesa da Ospina. Dieci contro dieci per gli ultimi dieci minuti. Sergio Vessicchio