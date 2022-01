La partita tra la Salernitana e la Lazio non doveva disputarsi. La situazione di emergenza nella quale si trovava la squadra granata non era consona ad una partita di calcio diventata impari con il passare dei giorni. Purtroppo il caos regnante all’interno della figc in tema di pandemia ha stravolto equilibri e fatto maturare dubbi. Se nella complessa vicenda del passaggio di proprietà la Figc di Gravina ha giocato un ruolo determinante per la salvezza della Salernitana non si può dire la stessa cosa in tema di organizzazione del campionato di serie A.

La Gara in programma ieri andava rinviata magari guardando al momento difficile in cui si è trovata la squadra allenata da Colantuono. Si usa il buonsenso non regole rigide dettate magari da altre situazioni. Intanto domani si presenta il nuovo direttore sportivo Sabatini. L’appuntamento è per domani alle 15:30 con la conferenza del dirigente umbro, al cui fianco ci sarà anche il presidente. SalernitanaNews.it trasmetterà l’evento in diretta video su www.canalecinquetv.it La conferenza si terrà presso la sede del Gruppo Noviello in Via Terre Risaie, uno degli sponsor della società. Sergio Vessicchio