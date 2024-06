US AGROPOLI, ALBERIGO GUARIGLIA DIRETTORE GENERALE DI UNA CORDATA DI IMPRENDITORI

L’ex direttore generale della Polisportiva Santa Maria ed ex giocatgore dell’Agropoli il vero mago del miracolo a castellabate sarebbe stato scelto da un gruppo di imprenditori pronti a rilevare l’Agropoli calcio. A mettere insieme tutto il site4ma è il presidente federale Carmine Zigarelli il quale difende con fermezza la matricola dell’us Agropoli la più antica della campania. Cerruti, sempre vicino alle problematiche della squadra e grande finanziatore della stessa continuerà a rislvere il problema con l’erario che è di circa 100.000 euro e finirà di pagare gli stipendi dell’anno appena passato il tutto coordinato da Nicola Volpe che rimarrà presidente e assicurerà con Cerruti anche l’iscrizione al campionato con il gruppo risalente a Guariglia pronto a ricominciare e a programmare la nuova Us Agropoli.

Per il settore giovanile sarebbe stato scelto Antonio Ruggiero al quale sarà affidato per l’organizzazione centrale. I nuovi imprenditori starebbero avanzando l’idea di riportare la gente allo stadio dopo le magre degli ultimi 10 anni quando non si sono mai visti ne tifosi, ne ultras e ne sportivi per effetto dei programmi poco lusinghieri delle varie società. Gli obiettivi sono di far ritornare a pullulare il Guariglia di tifosi, di sportivi e di ultras capaci di trascinare l’Agropoli nelle categorie superiore. La questione stadio rimane sul tappeto ed è una della maggiori protagoniste dei fallimenti dell’Agropoli perchè le amministrazioni hanno dovuto far politica con lo stadio isolando l’US Agropoli. Sino a quando ci saranno gente come Gennaro Russo difficilmente l’US Agropoli potrà avere nuovi successi lo dimostra la fuga di Puglisi e la storia la sappiamo tutti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...