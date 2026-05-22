US AGROPOLI ESPOSTO CONTRO L’ARBITRO VINOSO DI NOLA
Dopo la sconfitta in finale Playoff, l’Agropoli ha presentato un esposto formale all’AIA contro l’arbitro della gara.
Le decisioni del direttore di gara hanno penalizzato la squadra: queste le motivazioni dell’Agropoli, che hanno spinto il club a presentare un esposto formale all’AIA, dopo la sconfitta in finale Playoff contro il Città di Pontecagnano.
Secondo la compagine campana, l’arbitro avrebbe commesso degli errori gravissimi, come l’espulsione ai danni del difensore Michelli, un calcio di rigore negato ed un gol annullato, definito regolarissimo. La società ha richiesto dunque i filmati televisivi agli organi competenti, per valutare l’operato del direttore di gara.