Due erano le mire per mettere in cattiva luce Costantino quello di dire che era infortunato e che aveva una fascite e un altra che voleva andare via. Nessuna delle due era vera. L’Agropoli aveva deciso di scaricare Costantino, di mandarlo via e di non farlo andare ad una diretta concorrente ne a qualche squadra buona di serie d. I dirigenti erano imbarazzati su come gestire questa vicenda e l’hanno gestita malissimo. Un mese fa lo aveva richiesto la Polisportiva Santa Maria come conferma il ds Antonio Amodio: ” Ho chiesto all’Agropoli un mese fa il cartellino di Stefano Costantino che da tempo rappresenta per me un giocatore di grossa importanza tattica e tecnica, l’Agropoli non me lo ha voluto dare ritenendolo un punto fermo”.

Costantino invece è stato messo in condizione di andarsene. Da tempo sostenevano che fosse infortunato e invece dopo averlo lasciato libero si è accasato alla Scafatese dove domenica scorsa ha giocato per 3/4 di partita risultando essere il migliore in campo contro la Virtus Cilento gara vinta a fatica dai canarini appena 1-0 con la squadra di Castiello sicuramente all’altezza della situazione e non meritava la sconfitta. Quindi il centrocampista non era infortunato come diceva la dirigenza. Il logoramento di Costantino è stato fatto dall’allenatore per lungo tempo, Cianfrone lo soffriva perché ha personalità e lo ha bullizzato sotto l’aspetto tecnico comportamentale e tattico. Ma francamente non c’è certezza che se ne sia dovuto andare per scelta dell’allenatore, questo lo escludiamo quasi certamente, perchè se così fosse l’operazione l’avrebbero fatta prima. Molto probabilmente Costantino è stato messo all’angolo dalla società e dalla dirigenza perchè considerato una pedina di Domingo Esposito l’ex direttore sportivo andato in rotta di collisione con il presidente di cui era il fido. La mancanza di chiarezza della società in questo è inequivocabile. La società ha cercato di fare un chiarimento attraverso il ds Ugo Schiavo (clicca qua) ma tanta chiarezza non c’è stata. Dinamiche interne saranno state, l’Agropoli ha perso un calciatore determinante. Nel calcio si guarda avanti. La società ha tutte e due gli occhi sul mercato, ha individuato una punta, Liccardi, e ha messo in uscita uno tra Bacio Terracino e Vitelli più il primo stando ai rumors.

L’attaccante Liccardi

Il San Marzano però si è impuntato e non vuole lasciare il calciatore. La squadra dell’agro ha già i suoi problemi, molti giocatori stanno chiedendo di andare via e l’ambiente si è surriscaldato. Liccardi ha un accordo con l’Agropoli, è arrivato a dicembre e qualcosa si è rotto, il pareggio nel recupero la dice lunga. Il mercato si chiude il 10 febbraio alle ore 19.00. Vedremo se Liccardi arriverà nel Cilento oppure salta anche questa volta l’operazione già fatta qualche anno fa, nel 2019 e fatta andare a rotoli dallo stesso calciatore quando aveva già l’accordo anche quella volta con l’Agropoli. Sergio Vessicchio