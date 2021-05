Una vittoria annullata da un verdetto burocratico perchè il portiere Manzi dell’Agropoli era squalificato. Ma la situazione è tutt’altro che chiara. E alla vergogna non c’è mai fine. Spieghiamo bene i motivi.

IL FATTO

Nel comunicato del Comitato regionale campano, si legge che “al portiere dei cilentani, Filippo Manzi, era stata comminata una squalifica lo scorso 27 aprile, ma, pur non avendo preso parte alla gara Faiano-Agropoli del 28 aprile, non aveva scontato il turno di stop perché la sfida tra picentini e delfini non era stata omologata, per un reclamo del Faiano, poi respinto.

Secondo l’art.21 comma 4^, del Codice di Giustizia Sportiva, si sancisce che le gare in cui si considerano scontate le sanzioni inflitte ai tesserati, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Dunque sconfitta a tavolino per la squadra di Carmine Turco e tre punti in meno, con la nuova graduatoria del girone E che recita: Volcei Buccino 13; Virtus Cilento 10; Angri 7, Agropoli 4, Faiano 0.

LA VERGOGNA

Di fatto la squalifica è stata scontata perchè contro il Faiano Manzi non ha giocato per cui non ci sono le condizioni per dare la partita persa anche se nelle more la gara dove la squalifica è stata scontata era sub Judice. E se no con tutte le partite a risultato non omologato le squadre sono costrette a rinunciare agli squalificati.Se è vero questo è un controsenso. Saremo portati a parlare di disorganizzazione dell’Agropoli ma non ce la sentiamo anche molte cose vanno riviste. La premiazione di Gravina, ad esempi, era stata tenuta sotto traccia non si sa perchè e per come la città non ha saputo niente fino al giorno della premiazione, fatto gravissimo. E’ evidente che continua la grande avversione del comitato regionale campano nei confronti dell’Agropoli, sono anni che stiamo sostenendo questo e lo dobbiamo fare anche nelle aule di tribunale dove i vertici del comitato ci hanno portato con denunce temerarie per aver denunciato da anni tutti i torti subiti dall’Agropoli squadra si sa vicina a Gravina grande avversario di Sibilia di cui Zigarelli è il rappresentante. Ancora una volta l’accanimento contro l’Agropoli è evidente e sarebbe opportuno che ci si rivolga alla giustizia ordinaria e gli si sottoponga i campionati persi, gli arbitraggi contrari, le decisioni scandalose che hanno penalizzato l’Agropoli. Anche la soffiata al Volcei che avrà pure un segretario bravo ma qualcuno glielo aveva suggerito, come aveva suggerito al Faiano di fare ricorso pur non essendoci le condizioni. Chi ha agito lo ha fatto volutamente. Ha indotto il Faiano a fare reclamo, ha fatto mettere il risultato sub judice traendo l’Agropoli in inganno che ha fato giocare Manzi avendo scontato la squalifica e poi ha suggerito al Volcei di fare il ricorso per effetto del Secondo l’art.21 comma 4^ . A noi non la date a bere. Siamo buoni ma non fessi. Sarebbe ora che l’Agropoli denunci il tutto. Sergio Vessicchio

NELLA FOTO IL PRESIDENTE BANDIERA DELL’AGROPOLI NICOLA VOLPE CON GRAVINA E ZIGARELLI AL MOMENTO DELLA PREMIAZIONE