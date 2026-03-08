US AGROPOLI SQUILLANTE IN PANCHINA

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 ha deciso di cambiare guida tecnica. La società cilentana ha infatti ufficializzato l’esonero dell’allenatore Carmine Turco dopo una serie di risultati che non hanno soddisfatto le aspettative del club.

A pesare sulla decisione della dirigenza sono state soprattutto le ultime quattro gare di campionato, in cui la squadra ha ottenuto soltanto una vittoria contro il Faiano, accompagnata da un pareggio e due sconfitte. Un rendimento che ha spinto la società a intervenire per dare una scossa all’ambiente e tentare di invertire la rotta in vista del finale di stagione.

L’Agropoli, però, non ha perso tempo e ha già annunciato il nome del nuovo allenatore. A raccogliere l’eredità di Turco sarà Luigi Squillante, tecnico di grande esperienza nelle categorie dilettantistiche, con una lunga carriera tra Serie D ed Eccellenza (calcio italiano). Per Squillante si tratta di un ritorno in un ambiente che in passato lo aveva già visto vicino alla panchina dei delfini.

Il nuovo allenatore verrà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi questo pomeriggio alle ore 18:00 presso la sala stampa dello Stadio Raffaele Guariglia. In quell’occasione il tecnico illustrerà i suoi obiettivi e le prime impressioni sulla squadra che è chiamato a guidare nelle prossime decisive settimane.

