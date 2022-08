US AGROPOLI, STASERA LA PRESENTAZIONE IN PIAZZA DOMANI L’ESORDIO IN COPPA ITALIA, MALUMORI IN CITTA’ PER LA PRESENZA DI GENNARO RUSSO

Ultime frenetiche ore di vigilia dell’esordio in campionato dell’U.S. Agropoli. La squadra è scesa dal ritiro di Castelluccio dove è rimasta per 6 giorni e stasera alle 19,30 affronterà l’abbraccio della città in piazza dove sarà presentata anche per recuperare un rapporto con la città ormai scollato, lontano dagli standard tradizionali perchè il finanziatore Carmelo Infante con le sue scelte cervellotiche e contro il sentimento popolare agropolese ha inserito nell’organico gente non gradita come l’allenatore Cianfrone lo scorso anno, e poi dovette dare ragione al popolo che non lo voleva cacciandolo a metà campionato, e quest’anno ancora più grave, anzi gravissimo, aver fatto rientrare in squadra il consigliere comunale Gennaro Russo il quale per ben tre volte ha rischiato di far finire il discorso centenario dell’Agropoli e ora tesserando i piccoli giocatori gestiti proprio da questo Gennaro Russo si rischia la stessa cosa e vedrete come il futuro dell’Agropoli sarà messo a rischio. L’entrata nei ranghi dell’Agropoli di Gennaro Russo ha generato forti malumori e dissensi non solo tra la tifoseria ma anche tra la popolazione stessa che ha cominciato a guardare diversamente anche lo stesso finanziatore Infante visto non più come l’uomo della rinascita ma come quello della scomparsa dell’Agropoli visto che sarà tenuto per le orecchie da Gennaro Russo quando questo adotterà i suoi sistemi e cioè quando dopo aver tesserato i ragazzi della scuola calcio chiederà un maxi premio preparazione e Infante sarà costretto a cedere o a far fallire l’Agropoli. E’ un film già visto. Prima Cerruti, poi Puglisi e Canale e successivamente i tifosi (quelli che salvarono la squadra durante la pandemia) hanno bloccato le iniziative di Gennaro Russo. Ora Infante avrà lo stesso problema e da quando ha annunciato la presenza di questo consigliere comunale in squadra tra la tifoseria e tra gli sportivi non si parla di altro. Con l’ingresso di Gennaro Russo Infante comunque molto amato soprattutto tra gli ultras ha perso in città la fiducia che comunque rimane intatta nella tifoseria organizzata.

LA SQUADRA

E’ un ottima squadra quella messa su proprio da Infante su suggerimento dell’allenatore Turco, è in grado di giocarsela con tutti, è colpeta in tutti i reparti, forse il San Marzano ha qualcosa in più ma in campo i delfini venderanno cara la pelle e con l’apporto di tutti può anche vincere il campionato obiettivo principale della stagione. Il nemico l’Agropoli non lo tiene difronte, lo tiene in società e purtroppo Carmelo Infante non lo ha voluto capire. D’altra parte i soldi sono i suoi e fa che cazzo vuole ma se l’Agropoli fallisce il primo a tenerla sulla coscienza è Mutalipassi il quale ha raccomandato Gennaro Russo promettendo sponsor e sostegno. Domani prima di coppa Italia contro il Buccino, si gioca a Capaccio paese perchè il terreno del Guariglia ancora non consente le partite per via del rifacimento del manto erboso. Ultras e città devono sostenere la squadra sempre e in ogni caso, quindi sostegno massimo a Margiotta e compagni per tornare in serie D categoria più consona alla storia, alla città e ai valori da sempre comuni dell’Us Agropoli. Sergio Vessicchio