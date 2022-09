US AGROPOLI VERGOGNA A SANT’AGNELLO,NON BASTANO MARGIOTTA E D’AMBROSIO I LOCALI PAREGGIANO NEL FINALE

L’Agropoli prima la ribalta poi si butta la palla dentro a tempo scaduto. Finisce 2-2 la gara di Sant’Agnello per i delfini. Una disorganizzazione totale, non si sapeva nemmeno che la partita, la prima di campionato fosse oggi, l’unica comunicazione di una società e di un team lontano anni luce dalla città è stata la pagina facebook ufficiale, fatta in maniera imbarazzante. Se il finanziatore Carmelo infante pensa ad infornare pizze sulla spiaggia di Ascea lavorando h 24 deve mettere gente competente a guidare la squadra altrimenti lasci stare, non serve. Bisogna ringraziarlo perchè tiene in vita l’Agropoli ma la tratta come la Virtus Cilento mortificando tutto e tutti. E non sappiamo come abbia fatto Turco ad accettare una situazione del genere dopo aver vinto un campionato in grande stile con l’Angri. Il tecnico sta gridando ai 4 venti di aver bisogno di un portiere, di un difensore e di un attaccante minimo, ha fuori elementi importanti Pastore su tutti poi Sorrentino e l’esterno uruguaiano il cui tesseramento non si sa che punto è vista la mancanza di una comunicazione da parte dell’Agropoli.

Una vergogna assoluta e non si spiega questo portiere Sicignano come abbia fatto ad essere solo tesserato, ha passato la palla agli avversari sul primo goal, nel primo tempo, poi è stato cacciato per disperazione. Nella ripresa l’Agropoli pur giocando un calcio inaccettabile davanti ai ragazzini di quell’imperdonabile di Guarracino ridotto a guidare il Sant’Agnello dopo essere stato schifato da tutta la Campania,. Pareggia Margiotta sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poco dopo il piccolo Margiotta il baby D’Ambrosio ribalta il risultato con un colpo di testa come un ‘Aquila, come un condor si esalta nell’area avversaria poi apre le mani e festeggia il suo primo goal con la maglia dei delfini e con Margiotta ha 22 anni di differenza. Un goal che sembrava un segno premonitore per una eventuale vittoria ma nel finale a tempo scaduto un autorete beffarda con il portiere subentrato Gesualdo incapace di mettere un uomo sul primo palo, cose elementari, e la palla va in rete. Finisce 2-2, due punti buttati per sciattezza di una società e una dirigenza senza anima e senza organizzazione. I campionati si vincono soprattutto con l’organizzazione ma il finanziatore Carmelo Infante si è affidato a gente che il calcio ad Agropoli lo hanno affossato e hanno utilizzato l’Agropoli solo per benefici personali e lui sa di chi stiamo parlando, gente negativa per i delfini buoni solo ad arraffare. Se Carmelo Infante fa l’Agropoli perchè deve dare il reddito di cittadinanza a quattro scellerati approfittatori se ne può pure andare non serve, se vuole fare l’Agropoli deve fare le cose professionalmente, questa è una città di 23mila abitanti, con una storia e una dignità ebbene che lo sappia e il cuore grande di due Agropolesi doc Margiotta ( la storia), D’Ambrosio ( il futuro) glielo hanno ricordato. I loro goal non sono serviti a sconfiggerei il pressapochismo di Infante, la sua disorganizzazione, la sua armata Brancaleone, il suo carrozzone di falliti lecchini di faccia gialla(il sindaco) tenuti a busta paga. L’Agropoli è ben altro Margiotta e D’Ambrosio lo hanno ricordato, hanno sottolineato che Agropoli ha un cuore grande, ha una storia che parla, una bandiera che sventola. Non si possono sopportare più elementi che nel nome di questa bandiera e di questa storia spremono Carmelo Infante fino a farlo stancare e a farlo andare via. Se queste sono le premesse Infante se ne vada subito invece di presentare lo spettacolo indegno di oggi e degli ultimi giorni, altrimenti ci vuole un cambio di passo, di vedute, di orizzonti. Galleggiare nella merda si puzza sempre di più. E i giocatori, lo staff, tutti i protagonisti del campo, quello che conta, lo capiscono e lo subiscono e i risultati non arrivano. A Infante è stato detto ma non c’è più sordo di chi non vuol sentire, si gira dall’altro lato e poi pretende di seguirlo. In questo modo l’Agropoli la stanno ammazzando. Noi vi abbiamo avvertiti. Sergio Vessicchio