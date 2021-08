ll nuovo leader dell’Agropoli Carmelo Infante parla chiaro e senza mezzi termini afferma: “L’allenatore Cianfrone è solo una mia scelta, mi avevano proposto altri nomi, ma ritengo opportuno partire da un professionista sul quale credo io e il mio staff, non c’è stata nessuna intrusione e nessuna imposizione”. Sprizza motivazioni ed entusiasmo da tutti i pori e lavora sodo nelle sue aziende il presidente di fatto dell’Agropoli, Nicola Volpe è figura importante e istituzionale in perfetta sintonia. E’ bastato parlare solo un pò per capire le intenzioni di Infante, cosa intende fare e come vuole l’Agropoli. L’impressione è che se si tiene lontano dalla piazza e fa tutto lui con il suo staff i risultati non tardano ad arrivare. Certo la spina legata al sindaco va tolta. Si sa Coppola è in caduta libera, schifato ormai da tutta la città, cerca ogni modo per fare politica e per mettere le mani ovunque. Sull’allenatore Infante ha fatto chiarezza, non ci sono state imposizioni. Il problema legato a Gennaro Russo per il quale la piazza è pronta ad insorgere, è stato capito è inteso e dalle prime impressioni è che il nuovo establishment ha già le idee chiare e rifiuta un intrusione nefasta di Gennaro Russo il quale riporterebbe i problemi di sempre.

Una figura respinta totalmente dall’ambiente e da tutti. Carlo Marrazza prenderà in mano la comunicazione non appena avrà chiarito la sua posizione e il suo primo lavoro gli consentirà di essere operativo. Di fatto fino a questo momento, con i cialtroni e i i truffaldini l’Agropoli è priva di qualsiasi comunicazione possibile come si può notare. L’attività di calcio mercato e di riorganizzazione è rimasta chiusa nelle stanze del Guariglia. Domani la squadra si raduna. Nasce l’Agropoli 2021-2022. Ugo Schiavo direttore generale, Antonello Striano e Domingo Esposito sono gli uomini del presidente che stanno lavorando sodo per cercare di allestire una rosa in grado di poter ben figurare, certo fino a questo momento la squadra ancora non sembra molto competitiva ma Domingo Esposito e Ugo Schiavo stanno setacciando in lungo e in largo il mercato per rafforzare la rosa. In procinto ci sarebbe anche un colpo a sorpresa. Peccato che all’interno c’è l’accattone che di fatto blocca tutta la parte della comunicazione e in città le operazioni di mercato rimangono chiuse negli stanzini. Bisogna scegliere figure professionali e serie, capaci di fare bene il compito non accattoni. La comunicazioni è una cosa seria non per truffaldini. Sergio Vessicchio