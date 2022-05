Vincendo 3-0 sul campo del Troina la Gelbison è andata matematicamente in serie c e anche con una giornata di anticipo a dimostrazione della grande escalation di successi e di risultati. Un grande cammino tracciato dal profeta Puglisi l’uomo della provvidenza, del destino della grande impresa. La piazza centrale di Vallo della Lucania ha vissuto una giornata di grandissima suggestione grazie alle gesta dei ragazzi della Gelbison i quali hanno regalato un sogno alla città di Vallo della Lucania, a tutto il Cilento. Non a caso dopo il triplice fischio finale tutta la piazza ha cantato: ” I song ru ciliento e me ne vanto”. Non parlerei d’impresa per la squadra perché era forte e molto attrezzata con un’organizzazione strepitosa. Poteva vincerlo o perderlo il campionato era competitiva. L’impresa l’ha fatta Maurizio Puglisi il quale, come abbiamo detto in altre circostanze, ha messo insieme il puzzle con il quale ha costruito il gioiello. E’ vero c’è una piazza che è ubriaca di gioia ma c’è anche un uomo capace di compiere questo miracolo senza lasciare nulla al caso, nulla di intentato e nulla dietro le spalle.

LA PIAZZA

Troppo bella la piazza di Vallo della Lucania la quale è cominciata a riempirsi fin dalle primissime ore del pomeriggio per avvicinarsi al maxi schermo voluto dall’amministrazione comunale per sentire i collegamenti di Carmela Santi e la telecronaca calda, appassionata e vincente di Rosario Liguori e Lorenzo Ruocco .In piazza C’erano praticamente tutti, dagli ultras agli sportivi, dalla famiglie alle comitive, dai ragazzi adolescenti a quelli più grandi. Una piazza stupenda in grado di inorgoglire e suggestionare tutti. Già in nottata era stata preparata con gli striscioni e nell’aria si avvertiva il senso di vittoria già nel DNA di una città capace di essere l’epicentro di un Cilento che ora alza la voce anche nel calcio dopo averlo fatto con l’Agropoli di basket in serie A2. Una piazza che non dimenticheremo mai per come ha saputo riflettere l’operato di Maurizio Puglisi, per come ha saputo specchiarsi nell’azione del suo leader presidente. Una piazza così bella da addolcire anche il goliardico “gavettone” che abbiamo subito il cui unico disappunto è stata la mancanza di una cabina dove poterci cambiare. Ma va bene così tutti felici e contenti per un risultato troppo prestigioso i cui risvolti non si vedono oggi perché guardati nello champagne e nell’euforia ma domani quando tutti prenderemo coscienza di una squadra in serie C del calcio per il Cilento. Sergio Vessicchio