Stasera si gioca a Verona in una situazione molto particolare. la partita, insieme a Inter-Lazio, chiude la domenica ma non la giornata. L’unico precedente in Serie A tra Verona e Salernitana è il pareggio per 2-2 del 22 settembre 2021, ottenuto nella gara d’andata di questo campionato. Nell’occasione per i gialloblù andò in rete il numero 9 Nikola Kalinic, autore di una doppietta(foto).

L’Hellas Verona ha sempre segnato in tutte le ultime cinque gare disputate contro squadre neopromosse in Serie A, ottenendo due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. In totale, in queste sfide sono state realizzate 19 reti, una media di 3.8 a incontro.

I gialloblù potrebbero mantenere la porta inviolata per tre match interni consecutivi in campionato contro la Salernitana – tra gare di Serie A e di Serie B – per la prima volta nella loro storia.



Curiosità – Nessuna altra formazione del campionato ha segnato più gol da fuori area del Verona in questa Serie A: otto, al pari del Napoli attualmente quarto in classifica.

L’Hellas è la squadra che ha realizzato il maggior numero di marcature nei primi 15′ di gara in questa Serie A: nove.Nella sfida di domani sera al ‘Bentegodi’ i mister delle rispettive squadre – Igor Tudor e Stefano Colantuono – si incontreranno per la prima volta da allenatori in Serie A. L’ultima volta che l’Hellas Verona ha affrontato una squadra allenata da Colantuono risale inoltre a 6 anni fa, quando l’allenatore romano era alla guida dell’Udinese.