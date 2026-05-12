13 Maggio 2026

ZAZZARONI ALL’UNIVERSITÀ DI FISCIANO APPUNTAMENTO PER IL 15 MAGGIO

admin 12 Maggio 2026

Ivan Zazzaroni all’Università degli Studi di Salerno

Il Direttore del Corriere dello Sport – Stadio ospite del ciclo di seminari della cattedra di Diritto dello Sport

 

Aula 1 Facoltà di Giurisprudenza | 15 maggio 2026 ore 15:30 | Università, Campus di Fisciano

 

 

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 15:30, l’Università degli Studi di Salerno ospiterà il seminario specialistico dal titolo “Il calcio italiano e la sua crisi profonda: come uscirne?”. Protagonista del dell’incontro sarà il giornalista, conduttore televisivo, commentatore sportivo e scrittore Ivan Zazzaroni, dal 2018 Direttore del Corriere dello Sport – Stadio, quotidiano punto di riferimento dell’informazione sportiva in Italia. Una passione per lo sport nata fin da bambino.

 

L’iniziativa è promossa dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche, in collaborazione con il Laboratorio In.Di.Co. (Informazione Diritto e Comunicazione), centro di ricerca multidisciplinare sui temi del diritto, economia, sociologia e politica della società dell’informazione.

 

L’evento, che si svolgerà presso l’Aula 1 di Giurisprudenza, si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore Virgilio D’Antonio, del delegato di Ateneo alle politiche sportive Francesco Paolo Adorno e del direttore del dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino. L’introduzione sarà affidata al Professore Salvatore Sica, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato e membro del coordinamento scientifico del ciclo di seminari.

 

«Siamo orgogliosi di ospitare Ivan Zazzaroni, che offrirà ai nostri studenti uno sguardo privilegiato sul mondo del calcio. Il suo è un profilo trasversale, dalla stampa cartacea alla radio, opinionista di numerosi programmi tv dedicati allo sport e giudice di un popolare format televisivo – sottolinea il Professore Salvatore Sica – Nelle varie edizioni del ciclo di seminari Unisa abbiamo avuto sempre testimonial illustri che ci hanno aiutato ad indagare l’universo sportivo nelle sue diverse prospettive: i diversi ruoli di management e di coordinamento, il marketing, i diritti di immagine. Con il direttore del Corriere dello Sport – Stadio affronteremo il tema complesso della crisi del calcio italiano, con un’analisi anche dell’attuale scenario del giornalismo sportivo».

Nella sua carriera, Zazzaroni ha girato il mondo e conosciuto i più grandi, da Maradona a Michels, da Di Stefano a Bulgarelli, da Rivera a Pelé, a Bobby Charlton, Sanchez, Messi, Zlatan, Senna, Piquet, Villeneuve, Enzo Ferrari e Roberto Baggio.

Il seminario si concentrerà anche sul futuro dell’informazione alla luce dell’accelerazione digitale, con una fruizione giornalistica sempre più veloce che si sviluppa sulle piattaforme social e attraverso la rete.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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